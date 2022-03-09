Події

22:32 09.03.2022

Кулеба прибув до Анталії, де на 10 березня заплановані переговори з Лавровим

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Анталії (Туреччина), де на 10 березня планувалися переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення Росією бойових дій та припинення війни проти України", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері в середу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 березня.

9 березня Кулеба повідомив, що не покладає на переговори з Лавровим 10 березня в Анталії завищених очікувань, але обіцяє вичавлювати якнайбільше на користь України й українського народу.

Джерело: https://twitter.com/olegnikolenko_/status/1501651229268709379?s=21&fbclid=IwAR0f1v4d4yAxiha4ohMTpPVe2DcBWS4vGmPlzYDKeTee5WKsz4mQ

Теги: #рф #мзс #зустріч
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