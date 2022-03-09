Події

22:28 09.03.2022

Через тиждень у "Дії" можна буде реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що через тиждень у застосунку "Дія" розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

"Орієнтовно вже через тиждень у застосунку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в середу ввечері.

За словами прем'єра, кожен, хто залишився без даху над головою, чий будинок або квартиру знищили окупанти, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

"Ми вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І щойно війну буде завершено, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", - наголосив Шмигаль.

Теги: #війна #пошкодження #дія
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