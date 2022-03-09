Події

19:53 09.03.2022

Поліція евакуювала понад 3 тис людей з тимчасово окупованих Ірпеня та Ворзеля

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Поліцейські Київської області, рятувальники, представники Червоного Хреста та органів місцевого самоврядування в середу змогли вивезти з тимчасово окупованих Ірпеня та Ворзеля понад 3 тисячі осіб, серед яких – кілька сотень дітей, літніх людей та тяжкохворих українців, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Близько сотні автобусів, а також карети швидкої допомоги було задіяно для евакуації. Під Києвом, де розмістився евакуаційний табір,... людям надали медичну допомогу та зорієнтували щодо подальшої дороги", – наголошується в повідомленні.

При цьому в Нацполіції акцентували на тому, що окупанти зупинили гуманітарну колону, що їхала сьогодні з Бучі, Гостомеля та Бородянки, тому деякі люди були змушені, ризикуючи життям вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2289

Теги: #евакуація #київщина
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