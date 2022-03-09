Події

19:17 09.03.2022

У результаті удару авіабомби в Маріупольський пологовий будинок постраждали 17 людей, загиблих немає – голова Донецької ОВА

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У результаті авіанальоту російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя, 17 людей отримали поранення, загиблих немає, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль. Стосовно дітей… нуль підтверджених (поранень – ІФ). Щодо жертв, поки що цифра також залишається на нулі", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в середу.

При цьому він уточнив, що авіаналіт було здійснено під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, зокрема, був підтверджений і росіянами, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

Раніше стало відомо, що російські війська скинули авіабомбу в район дитячої лікарні та пологовий будинок у Маріуполі.

Теги: #роддом #обстріл #донецька #ранення
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