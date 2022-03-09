Сенат Польщі закликав країни-члени ЄС підтримати інтеграцію України до ЄС - резолюція

Сенат Польщі підтримав резолюцію про Європейські прагнення України та закликав усі держави-члени Європейського Союзу солідарно підтримати інтеграцію України до ЄС, повідомляє сайт українського парламенту у середу.

"Українське суспільство безсумнівно довело, що готове бути частиною об'єднаної Європи та готове кров'ю платити за відданість європейським цінностям. Українські воїни, захищаючи кордони своєї країни, захищають усю Європу", - йдеться у документі.

Сайт парламенту також повідомляє, що Сенат Польщі також висловився проти звірячих методів Російської Федерації, які вона використовує у війні проти українського народу.

"Варварські методи її проведення – вбивство мирних жителів, зокрема дітей, руйнування шкіл, лікарень, храмів та культурних цінностей – ганьбить російська держава та її збройні сили" – зазначають польські сенатори.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк подякувала Сенату Польщі за підтримку.

"Щиро дякую за віддану підтримку України та наших євроінтеграційних прагнень пану Маршалку Сенату Томашу Гродзькому та всім сенаторам Республіки Польща!" – цитує Кондратюка сайт Верховної Ради.