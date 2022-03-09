Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі - голова обладміністрації

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що станом на полудень середи радіаційний фон на території області залишається в рамках природного і не становить загрози здоров'ю людей.

"Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін і не становить загрози життю та здоров'ю населення… Гамма-фон… не перевищує характерний для цих територій природний фон", - написав Старух у Телеграм-каналі.

Він перерахував рівень гамма-фону у різних населених пунктах області, він перебуває в межах від 10,2 до 12 мкР/година; в Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція - 10,6 мкР/година.