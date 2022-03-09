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15:51 09.03.2022

Знеструмлення ЧАЕС порушує принципи безпеки, але критичної небезпеки немає - МАГАТЕ

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Знеструмлення ЧАЕС порушує принципи безпеки, але критичної небезпеки немає - МАГАТЕ

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, МАГАТЕ стурбована цим фактом, проте поки що не бачить критичної загрози.

"(Генеральний директор МАГАТЕ) Рафаель Гроссі каже, що (ця) подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку", - йдеться у повідомленні організації у Твіттері у середу.

Згідно з ним, МАГАТЕ вважає теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива та обсяг охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Після повідомлення НЕК "Укренерго" про знеструмлення ЧАЕС у середу вдень міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

Як повідомлялося, військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС та саму електростанцію. МАГАТЕ констатувало припинення дистанційної передачі даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю за дотриманням гарантій. "Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі і що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація", - зазначили у МАГАТЕ.

Теги: #чаес #магате
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