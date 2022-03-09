Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув, ще дві людини поранені

Російські окупанти в середу відкрили вогонь по українських правоохоронцях і цивільних особах під час евакуації останніх із тимчасово зайнятого загарбниками Демидова (Київська обл.), повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Сьогодні під час евакуації людей з окупованого Демидова героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Окупанти відкрили вогонь у бік правоохоронців і мирного населення", - написав Нєбитов у фейсбуці.

Він зазначив, що заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям.

"Пишаємося мужністю та самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити та захищати, боронити свою Батьківщину та рятувати людей", - підсумував Нєбитов.

Пізніше прокуратура Київської області на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що час евакуації населення в Київській області вбили поліцейського, ще дві людини поранені.

"9 березня 2022 р., під час евакуації мирного населення, поблизу села Лютіж Вишгородського району збройні сили Російської Федерації відкрили вогонь у бік людей. Унаслідок ворожої атаки вбито старшого сержанта поліції Київщини, який допомагав евакуювати людей. Також іще дві людини поранені, серед них один правоохоронець", - ідеться в повідомленні облпрокуратури.

У повідомленні зазначено, що окружна Вишгородська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).