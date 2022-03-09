Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про початок операції з евакуації цивільного населення кількох міст Київської області гуманітарними коридорами в середу.

"Міста Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель. Евакуація відбувається через Стоянку, Білгородку до міста Києва. Росія взяла на себе публічні зобов'язання припинити вогонь. Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації", - написав Кулеба у телеграмі.

Адреси для евакуації:

м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б

м. Ворзель, "Укрпошта", вул. Курортна, 25

м. Буча, міська рада, вул. Енергетиків, 12

м. Гостомель, Виправна колонія, вул.Мирна, 3А

м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна

м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220

За словами Кулеби, евакуація мала розпочатися об 11:30.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1856