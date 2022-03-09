Події

12:24 09.03.2022

Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації

1 хв читати

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про початок операції з евакуації цивільного населення кількох міст Київської області гуманітарними коридорами в середу.

"Міста Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель. Евакуація відбувається через Стоянку, Білгородку до міста Києва. Росія взяла на себе публічні зобов'язання припинити вогонь. Евакуаційний транспорт вирушив до адрес евакуації", - написав Кулеба у телеграмі.

Адреси для евакуації:

м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б

м. Ворзель, "Укрпошта", вул. Курортна, 25

м. Буча, міська рада, вул. Енергетиків, 12

м. Гостомель, Виправна колонія, вул.Мирна, 3А

м. Бородянка, Церква, вул. Православна – вул. Центральна

м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220

За словами Кулеби, евакуація мала розпочатися об 11:30.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1856

Теги: #евакуація #київщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 09.03.2022
Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

09:21 09.03.2022
Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу

Бучанська міськрада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля у середу

05:36 09.03.2022
Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

Завершився другий етап евакуації із Сум – начальник Полтавської ОВА

21:24 08.03.2022
Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

20:42 08.03.2022
Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

18:43 08.03.2022
Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова – мер Житомира

17:48 08.03.2022
Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

17:47 08.03.2022
Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

17:39 08.03.2022
У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

17:28 08.03.2022
У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Деякі українські політики шукають ниточки до Росії, відповідь буде швидкою – Зеленський

Питання передання Польщею бойових літаків треба вирішувати негайно – Зеленський

Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція

ОСТАННЄ

"Укренерго" заявляє про повне знеструмлення Чорнобильської АЕС через дії окупантів

Постпреди країн ЄС погодили чергові санкції Євросоюзу стосовно РФ і Білорусі

Деякі українські політики шукають ниточки до Росії, відповідь буде швидкою – Зеленський

"УКРЕНЕРГО" ЗАЯВЛЯЄ ПРО ПОВНЕ ЗНЕСТРУМЛЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС ЧЕРЕЗ ДІЇ ОКУПАНТІВ

Питання передання Польщею бойових літаків треба вирішувати негайно – Зеленський

Зеленський російським солдатам: На вас тут нічого не чекає, крім полону чи загибелі

Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку - Трюдо

ДЕЯКІ ПОЛІТИКИ ШУКАЮТЬ НИТОЧКИ В РОСІЮ. ВІДПОВІДЬ БУДЕ ШВИДКОЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ПИТАННЯ ПЕРЕДАННЯ ПОЛЬЩЕЮ БОЙОВИХ ЛІТАКІВ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ НЕГАЙНО – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОСІЙСЬКИМ СОЛДАТАМ: НА ВАС ТУТ НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ, КРІМ ПОЛОНУ АБО ЗАГИБЕЛІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА