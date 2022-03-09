У Харкові створюється бригада тероборони з військовозобов'язаних – Синєгубов

У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста з військовозобов'язаних осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До її лав приймають громадян із числа військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Усім чоловікам і жінкам військовозобов'язаним, які зареєстровані у Харкові, необхідно прибути до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там вони отримають інформацію про місце збору та порядок призову до складу бригади територіальної оборони.

При собі військовозобов'язаним потрібно мати військовий квиток (тимчасове – посвідчення чи інший військово-обліковий документ); паспорт (ID-картка); ІПН платника податків, посвідчення водія; засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду та продукти на добу.