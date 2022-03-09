Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов

Київ звернувся до Міжнародного суду ООН із претензією через спотворення російською стороною поняття "геноцид", повідомив ексзаступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Україна доводитиме, що Росія фактично маніпулює цим поняттям, щоб виправдати збройну агресію проти нашої країни", - написав Мамедов у своїй статті у виданні ZN.UA, опублікованій у середу вранці.

Він зазначає, що Конвенція про запобігання злочину геноциду, що набула чинності з 1951 року, передбачає під геноцидом будь-які дії, що робляться з наміром повністю або частково знищити будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

"РФ неодноразово за останні роки намагалася звинуватити українську владу в загибелі та пораненнях тисяч мирних жителів, російськомовних груп і називала це терміном "геноцид". Водночас жодна міжнародна організація не фіксувала ознак утиску російськомовного населення, не кажучи вже про геноцид на території України", - зазначає ексзаступник генпрокурора.

При цьому в РФ, наголошує він, останні вісім років лунають заклики до знищення української нації як такої. "Російські пропагандистські телеканали... створюють атмосферу ненависті та ворожості. Вони послідовно й протягом тривалого часу пропагують образ ворога, дегуманізують українців в очах свого населення. І цим самим уможливлюють та виправдовують і збройну агресію РФ, і воєнні злочини, і навіть геноцид", - пише Мамедов.

Ексзаступник генпрокурора також наголосив, що офіційна позиція РФ у питанні інтерпретації геноциду не лише виправдовує напад на Україну, а й ображає пам'ять справді постраждалих від нього націй. Він також нагадав, що провідні історики та дослідники Голокосту засудили риторику російської влади, назвавши таке трактування геноциду цинічною експлуатацією терміну.

"Своє ставлення до центрів пам'яті російська сторона продемонструвала, обстрілявши ракетами меморіальний комплекс Бабин Яр у Києві — місце, де нацисти масово знищували мирних жителів міста, переважно євреїв", —зазначив Мамедов.

За його словами, українська сторона просить Міжнародний суд ООН вжити тимчасових заходів: зобов'язати РФ зупинити збройну агресію на території України та гарантувати, що військові та інші озброєні підрозділи під її контролем припинять участь у воєнних діях. Російська сторона бойкотувала ці судові слухання, що, проте, не вплине на перебіг справи та її розгляд судом.

"Водночас сподіватися, що рішення Міжнародного суду ООН, хоч би яким воно було, зупинить російську агресію, не варто. Якщо його буде ухвалено на користь України, то це ще один інструмент, який разом з іншими призведе до повної політичної ізоляції Росії. І черговий аргумент, що доводить абсолютну безпідставність російських звинувачень і спроб виправдати агресію щодо України. А питання дієвості інструментів міжнародного права в запобіганні агресії залишається відкритим. Адже наразі жодні санкції та правові рішення так і не змогли вберегти центр Європи від збройної агресії", - резюмував Мамедов.