"Нова пошта" знизила комісію на відправлення грошового переказу Україною

"Нова пошта" з 5 березня зменшила комісію на відправлення грошового переказу Україною "Миттєвий"; наразі вона становить 0,5% від суми, але щонайменше 5 грн, повідомила пресслужба компанії.

Щоб надіслати грошовий переказ "Миттєвий" Україною необхідно: пред'явити оператору відділення оригінал паспорта або у застосунку "Дія"; оплатити готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу; назвати ПІБ, контактний телефон одержувача.

Щоб отримати грошовий переказ Україною готівкою, необхідно: прийти до відділення, пред'явити оригінал паспорта або у застосунку "Дія"; назвати номер переказу, отриманий від відправника, й одержати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати в будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.