На Харківщині російський агресор продовжує бомбардування об'єктів критичної інфраструктури та будинків мирних жителів – Нацполіція

УКРАЇНА – У Харківській області російський агресор продовжує бомбардування об'єктів критичної інфраструктури та будинків мирних жителів, повідомляє Національна поліція України.

"За добу було зафіксовано кілька влучень в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого – близько 200. Критична ситуація в місті Ізюм Харківської області. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі в середу.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2248