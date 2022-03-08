Amazon припинив реєстрацію нових користувачів хмарних сервісів у РФ і Білорусі

Amazon Web Service (AWS), підрозділ американської компанії Amazon.com Inc., що займається хмарними платформами, припинило реєстрацію нових користувачів у РФ і Білорусі.

"Ми припинили реєстрацію нових користувачів AWS у Росії та Білорусі", - йдеться в заяві компанії.

Локальні зони AWS (Local Zones) - це тип інфраструктури, призначений для виконання операцій, що потребують затримки в межах десяти мілісекунд (таких як рендеринг відео, звернення розробників до баз даних, інтенсивне використання графіки в застосунках для віртуальних робочих столів тощо). Для цього AWS розміщує обчислювальні ресурси, сховища інформації, бази даних й інші сервіси в містах із великою чисельністю населення, поряд із великими промисловими центрами, тобто в тих районах, де великий трафік передачі даних.

Серед тих компаній, які використовують локальні зони AWS, - американські Netflix Inc., найбільший у світі сервіс потокового відео за передплатою, медіа-корпорація Fох Corp., а також фінська Supercell, що розробляє ігри для мобільних пристроїв.