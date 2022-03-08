Starbucks призупиняє діяльність у Росії, повідомив головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон.

"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включно з відвантаженням усієї продукції Starbucks", - повідомив він у листі до партнерів, текст якого розміщено на офіційному сайті Starbucks.

Як повідомив Джонсон, ліцензований партнер Starbucks погодився негайно призупинити роботу магазинів і підтримуватиме майже 2000 партнерів у Росії, засоби до існування яких залежать від Starbucks.

Створена в 1971 році компанія Starbucks Coffee Company є провідним обжарювачем і роздрібним продавцем кави, мережа налічує понад 34 тис. магазинів.

У РФ Starbucks присутня з 2007 року, на кінець 2021 р. працювало понад 100 кав'ярень.

https://stories.starbucks.com/press/2022/letter-to-partners-from-kevin-johnson-on-ukraine/