Події

21:55 08.03.2022

Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність Росії

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність на території Росії.

"Музичні лейбли також повинні висловити свою позицію, адже зараз вони продовжують вести свій бізнес у Росії", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

У зв'язку з чим, міністр офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group.

"Розраховую отримати відповідь не про аполітичність музики, а про безпосередні дії – припинення діяльності на території країни-агресора", - заявив Ткаченко.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1299

Теги: #рф #музика #заклик
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