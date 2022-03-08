OBI Group припиняє діяльність у Росії

Німецька мережа будівельних та господарських товарів OBI, що входить до складу холдингу Tengelmann Group, припиняє діяльність у Росії, повідомляється у заяві компанії на офіційній сторінці LinkedIn.

"OBI Group глибоко стурбована трагічними подіями та наслідками війни в Україні. Ця війна та її наслідки вже вплинули на людей і спричинили непередбачені наслідки для наших ділових операцій, що унеможливлює продовження нашого бізнесу. На жаль, OBI Group не має іншого виходу, крім припинення діяльності в Росії", - повідомляється в заяві.

Заснована в 1970 році OBI Group об'єднує понад 650 гіпермаркетів в 11 країнах. Розвиток мережі РФ розпочато 2003 року, включає 28 гіпермаркетів.

https://www.linkedin.com/company/obi/?trk=public_post-embed_share-update_actor-text