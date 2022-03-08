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18:31 08.03.2022

Colliers та CBRE припинили діяльність у РФ та Білорусі

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Багатопрофільна компанія з надання послуг у сфері комерційної нерухомості Colliers International заявила про припинення діяльності у Російській Федерації та Білорусі у відповідь на воєнне вторгнення в Україну.

Крім того, консалтингова та інвестиційна компанія у сфері комерційної нерухомості CBRE також згортає бізнес у РФ.

"Я вражений і засмучений безглуздою загибеллю людей та переселенням мільйонів українців зі своїх домівок. Ми не можемо і не залишатимемося осторонь. Ми впевнені у своєму рішенні піти з Росії та Білорусі", – наведено в повідомленні на сайті компанії слова її головного виконавчого директора Colliers Джей Генніка.

У компанії наголосили, що підтримують усі відповідні санкції, запроваджені міжнародною спільнотою.

Colliers повідомляє про тимчасове закриття філії в Києві та призупинення бізнес-операцій. Водночас компанія підтримує українських колег та їхні сім'ї: і тих, хто лишається в країні, і тих, хто вирішив її покинути. Представництва Colliers у сусідніх країнах надають їм тимчасове житло, фінансову підтримку.

"Компанія та вище керівництво зробили значні пожертвування для українців через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші благодійні організації. Colliers також збирає пожертвування через власний Кризовий фонд", – йдеться в повідомленні.

Компанія CBRE також розпочала процес виходу з російського ринку, засудивши агресію РФ.

"Компанія розпочала процес виходу зі свого офісу в Москві, який надає лізингові, інвестиційні послуги, послуги з управління нерухомістю та оцінки, а також процедуру припинення двох наявних партнерських відносин у країні", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Водночас CBRE продовжить виконувати договірні зобов'язання та керувати об'єктами й надавати інші важливі послуги наявним багатонаціональним клієнтам, які працюють у РФ.

За даними компанії, припинена діяльність у Росії становить менше ніж 1% від світової виручки CBRE у 2021 році.

Компанія продовжує надавати матеріальну допомогу співробітникам філії CBRE в Україні, зробила пожертви в організації ООН, які займаються гуманітарною допомогою біженцям.

CBRE є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році сягнув $23,8 млрд. Компанія входить до списку 500 найбільших компаній світу згідно з рейтингом Fortune 500 (128-ме місце у 2020-му). Акції компанії CBRE Group Inc., штаб-квартира якої розташована в Лос-Анджелесі (США), торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Український офіс CBRE було відкрито в січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.

Colliers International – провідна багатопрофільна компанія з надання професійних послуг у сфері комерційної нерухомості. Офіси компанії представлені у 67 країнах світу.

Джерело: https://www.colliers.com/en-xe/news/20220307-colliers-discontinues-operations-in-russia-and-belarus, https://www.cbre.com/press-releases/cbre- to-discontinue-most-business-in-russia

Теги: #призупинення #компанії #роботи
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