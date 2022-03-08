Події

17:24 08.03.2022

УДП з 9 березня запускає евакуаційні річкові рейси з порту "Ізмаїл" до порту "Тульча" в Румунії

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"Українське Дунайське пароплавство" з 9 березня 2022 року розпочинає регулярні безоплатні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна) - Тульча (Румунія).

"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Міністерства інфраструктури України.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу Ізмаїла двічі за день.

Розклад рейсів:

- посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30;

- посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30.

Джерело: https://t.me/miUkraune/559

Теги: #дунай #евакорейси
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