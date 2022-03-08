"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

Компанія "АТБ-маркет" ухвалила рішення про повернення в реалізацію до магазинів торговельної мережі "АТБ" продукції таких брендів, як Roshen та "Наша Ряба" (МХП).

Як повідомили у пресслужбі компанії, таке рішення компанії дасть змогу поєднати зусилля для максимального забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності під час масштабної військової агресії.

"Сьогодні не час і не місце для з'ясування партнерських взаємин і довгострокових переговорів. Сьогодні потрібно об'єднуватись у єдиний гуманітарний фронт", - ідеться у релізі.

Раніше, до війни, компанія прибрала цю продукцію з полиць через розбіжності у комерційних умовах співпраці.