Події

14:59 08.03.2022

"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

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Компанія "АТБ-маркет" ухвалила рішення про повернення в реалізацію до магазинів торговельної мережі "АТБ" продукції таких брендів, як Roshen та "Наша Ряба" (МХП).

Як повідомили у пресслужбі компанії, таке рішення компанії дасть змогу поєднати зусилля для максимального забезпечення населення продуктами харчування і товарами першої необхідності під час масштабної військової агресії.

"Сьогодні не час і не місце для з'ясування партнерських взаємин і довгострокових переговорів. Сьогодні потрібно об'єднуватись у єдиний гуманітарний фронт", - ідеться у релізі.

Раніше, до війни, компанія прибрала цю продукцію з полиць через розбіжності у комерційних умовах співпраці.

Теги: #мхп #roshen #атб
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