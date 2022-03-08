У Запорізькій області запрацювала необхідна модель евакуації – голова ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє, що в області запрацювала необхідна модель евакуації.

"Сьогодні провів нараду з керівниками структурних підрозділів ОВА, на якій обговорили низку важливих питань. Основні: гуманітарна допомога та евакуація з гарячих точок області. У нас, я переконаний, повноцінно запрацювала необхідна модель евакуації. Будемо намагатись вивозити жінок та дітей, людей похилого віку", - написав Старух у телеграм-каналі.

За його словами, із Гуляйполя вдалося евакуювати до Запоріжжя близько 100 дітей, їм надають усю необхідну допомогу.

"Наразі терміново вирішується питання щодо евакуації дітей з інтернатів та дитячих будинків у Бердянську. Питання з медикаментами досі залишається відкритим. Обласна влада чекає на "зелені коридори", аби безпечно доставити все необхідне", - додав він.

Щодо Запоріжжя, то, за словами голови ОВА, тут ситуація стабільна, місто активно готується дати відсіч ворогові, будують фортифікаційні споруди.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2537