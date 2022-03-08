Події

14:50 08.03.2022

Кулеба подякував Shell за намір вийти з усіх нафтогазових проектів РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку англо-голландській компанії Shell plc за оголошений намір поетапно вийти з участі в усіх російських вуглеводневих проєктах, включно з нафтою, нафтопродуктами, газом та скрапленим природним газом (СЗПГ).

"Дякую Shell за цей моральний і відповідальний крок та закликаю інші світові компанії наслідувати їхній приклад", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, Shell у вівторок оголосила про намір вийти з російських нафтогазових компаній відповідно до нових вказівок уряду. "Як негайний перший крок компанія припинить усі спотові закупівлі російської нафти. Вона також закриє свої автозаправні станції (АЗС) та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії", - йдеться в повідомленні компанії.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501169618093842432

Теги: #рф #shell #мзс
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