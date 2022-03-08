Події

13:56 08.03.2022

ВР має намір провести закрите засідання – нардеп Чернєв

1 хв читати
ВР має намір провести закрите засідання – нардеп Чернєв

Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакета законопроєктів, пов'язаних із протидією російській агресії, повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

Є кілька термінових законопроєктів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроєкти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроєкти", – сказав Чернєв в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.

Водночас він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.

"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #парламент #засідання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 05.03.2022
Помічник нардепа фракції ОПЗЖ підозрюється у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності України

Помічник нардепа фракції ОПЗЖ підозрюється у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності України

19:58 04.03.2022
Данілов спростував інформацію про проведення засідання РНБО у п'ятницю

Данілов спростував інформацію про проведення засідання РНБО у п'ятницю

14:31 04.03.2022
Стефанчук обговорив із Мецолою та головами парламентів країн-членів Євросоюзу підтримку невідкладного членства України в ЄС

Стефанчук обговорив із Мецолою та головами парламентів країн-членів Євросоюзу підтримку невідкладного членства України в ЄС

13:47 04.03.2022
У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

У позачерговому засіданні Євроради з питань закордонних справ візьмуть участь НАТО, США, Канада, Велика Британія та Україна

07:40 04.03.2022
Джонсон добиватиметься скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької АЕС

Джонсон добиватиметься скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької АЕС

14:37 03.03.2022
Стефанчук просить колег із парламентів країн ЄС ухвалити рішення щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

Стефанчук просить колег із парламентів країн ЄС ухвалити рішення щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

11:21 03.03.2022
Профільний комітет ВР дозволив цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ – нардеп Осадчук

Профільний комітет ВР дозволив цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ – нардеп Осадчук

20:53 01.03.2022
Союзники по НАТО знову збираються на надзвичайне засідання

Союзники по НАТО знову збираються на надзвичайне засідання

15:14 01.03.2022
ЄС виділить 500 млн євро, щоб упоратися з гуманітарними наслідками війни РФ проти України - фон дер Ляєн

ЄС виділить 500 млн євро, щоб упоратися з гуманітарними наслідками війни РФ проти України - фон дер Ляєн

14:10 01.03.2022
Путін та Лукашенко мають бути притягнуті до відповідальності за військові злочини в Україні - Мецола

Путін та Лукашенко мають бути притягнуті до відповідальності за військові злочини в Україні - Мецола

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

Загроза ядерним об'єктам України зберігається на найвищому рівні – голова ядерного регулятора України

Shell вийде з усіх проєктів у РФ, припинить купувати нафту, трубний газ та СПГ, закриє АЗС

Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

ОСТАННЄ

Евакуація у Романівці триватиме до 17:00 – мер Ірпеня

Генпрокурор Німеччини розпочав розслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні - Der Spiegel

Маріупольська міськрада просить деблокувати місто і відкрити гуманітарний коридор

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карток Mastercard та Visa, випущених у РФ, – Федоров

Український омбудсмен: Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 41 дитина, 76 поранено

"АТБ" повертає на полиці продукцію Roshen та "Наша Ряба"

Японська платіжна система JCB призупинила роботу в Росії, а американська Discover – реєстрацію у Центробанку РФ

У Запорізькій області запрацювала необхідна модель евакуації – голова ОВА

Підрозділи армії РФ зазнали непоправних втрат біля Харкова і відступили на російську територію – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА