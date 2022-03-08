ВР має намір провести закрите засідання – нардеп Чернєв

Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакета законопроєктів, пов'язаних із протидією російській агресії, повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

Є кілька термінових законопроєктів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроєкти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроєкти", – сказав Чернєв в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.

Водночас він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.

"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI