Події

23:42 07.03.2022

На півдні України розгорнувся такий національний рух, якого ще не бачили – Зеленський

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На півдні України, в окупованих містах, розгорнувся потужний національний рух, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там на вулицях і на площах ми ніколи ще не бачили", - сказав він.

"Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцьке і Херсон. Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї. Але це наші люди, і тому зброя у них є. У них є хоробрість. Гідність. А отже, і здатність вийти і сказати: я тут, це моє, і я не віддам це. Своє місто. Свою громаду. Свою Україну", - заявив Зеленський.

За його словами, "кожен українець та кожна українка, які вчора, сьогодні і завтра протестуватимуть проти окупантів, – герої. Ми стоїмо на площах і на вулицях разом з вами".

"А той, хто повторював: "Мы один народ", - точно не розраховував на таку потужну реакцію", - сказав президент.

Теги: #південь #нацрух
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