Події

21:09 07.03.2022

Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана

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Президент України Володимир Зеленський був нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послові України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян, повідомляє пресслужба глави держави.

"Фредерік Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які обстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя. Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР", - зазначається в повідомленні.

Кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, проте, як і три десятиліття тому, "імперія зла" не має шансів на існування.

"Українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю. Фредерік Раян навів відомі слова президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають", - наголошується в повідомленні.

Нагороду медаль Свободи заснував Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного і стійкого внеску в розвиток свободи у світі". За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 людей, зокрема Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

Теги: #сша #президент #нагорода
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