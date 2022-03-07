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18:47 07.03.2022

Україна допомогла евакуюватися 146 тис. іноземних студентів та вимагає від РФ припинення вогню для гуманітарних коридорів – МЗС

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146 тис. іноземних студентів, зокрема 20 тис. з Індії, залишили Україну від початку повномасштабної агресії РФ, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"З моменту вторгнення Росії український уряд допоміг залишити Україну 146 тисячам іноземних громадян, зокрема 20 тисячам індійських студентів, евакуйованих із міст, що перебувають в облозі", - написав Ніколенко у Twitter.

"Росія має негайно припинити вогонь, щоб відкрити гуманітарні коридори для мирних жителів у Сумах, Харкові, Маріуполі", - додав речник МЗС України.

Джерело: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1500871578908823552

Теги: #евакуація #індія #студенти
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