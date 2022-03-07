Події

15:55 07.03.2022

Міжнародні резерви України в лютому 2022 року знизилися на 5,3% - до $27,5 млрд - НБУ

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Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2022 року, за попередніми даними, становлять $27,538 млрд (в еквіваленті), що на 5,3% менше, ніж на початок року ($29,287 млрд), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у понеділок.

"Станом на 1 березня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становлять $27,538 млрд. За підсумками лютого вони знизилися на 5,3%, однак перевищували рівень резервів, із яким Україна увійшла в коронакризу на початку березня 2020 року ($27 млрд). Зниження міжнародних резервів зумовлене насамперед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями держави минулого місяця та інтервенціями Нацбанку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку", - пояснюється у повідомленні.

Далі буде.

Теги: #резерви #міжнародні
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