Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров), повідомляє агентство Anadolu.

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Anadolu у понеділок.

Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.

Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу. Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій із України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.

Джерело: https://www.aa.com.tr/ru