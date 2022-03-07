Події

14:05 07.03.2022

Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

1 хв читати
Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров), повідомляє агентство Anadolu.

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Anadolu у понеділок.

Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.

Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу. Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій із України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.

Джерело: https://www.aa.com.tr/ru

Теги: #мзс #туреччина #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 07.03.2022
Блінкен заявив про драматичний вплив санкцій на економіку Росії

Блінкен заявив про драматичний вплив санкцій на економіку Росії

13:31 07.03.2022
Третій раунд переговорів між Україною та РФ розпочнеться о 16:00 - Подоляк

Третій раунд переговорів між Україною та РФ розпочнеться о 16:00 - Подоляк

19:38 06.03.2022
Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

18:45 06.03.2022
Наступного тижня з Туреччини прибуде 1,5 тисячі бронежилетів для української армії – нардеп Гришина

Наступного тижня з Туреччини прибуде 1,5 тисячі бронежилетів для української армії – нардеп Гришина

16:44 06.03.2022
Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

14:42 06.03.2022
Ризик участі військ Білорусі у війні з Україною залишається

Ризик участі військ Білорусі у війні з Україною залишається

14:40 06.03.2022
Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

Кулеба закликав українців за кордоном провести публічні заходи на підтримку якнайшвидшого прийняття України до ЄС

14:31 06.03.2022
213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами – Кулеба

213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами – Кулеба

14:20 06.03.2022
Кулеба обговорив із главами МЗС США та Польщі можливість передання Україні винищувачів

Кулеба обговорив із главами МЗС США та Польщі можливість передання Україні винищувачів

14:13 06.03.2022
МЗС України назве країни та компанії, які порушують санкції проти РФ

МЗС України назве країни та компанії, які порушують санкції проти РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

Бійці Інтернаціонального легіону при ГУР МОУ виконують бойові завдання проти російського агресора

Третій раунд переговорів між Україною та РФ розпочнеться о 16:00 - Подоляк

ОСТАННЄ

Українська прокуратура запустила процедуру міжнародного розшуку російського співака Баскова

Командир полку "Азов" закликав світову спільноту закрити небо над Україною та допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у Маріуполі

ЄС вже 8 березня може оголосити про нові санкції проти РФ - ЗМІ

На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Зеленський і президент Євроради обговорили загрозу ядерним об'єктам та питання членства України в ЄС

Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

СБУ: Дезертирство серед окупантів стає масовим

Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА