Харківська облрада закликає негайно закрити небо над Україною

Харківська облрада звернулася із закликом до глав держав та урядів, парламентаріїв та народів держав-членів НАТО підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Як повідомляє у своєму Телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, таке рішення підтримали 120 депутатів.

"Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх дітей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки - така ціна зволікання із закриттям неба. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба! Діяти потрібно негайно!" - йдеться у зверненні облради, фото якого оприлюднив Синєгубов.

"Російський окупант програв війну, тому ворог вирішив жорстоко та віроломно з неба знищувати мирних українців, жінок та дітей, знищувати цілі міста. Це має припинитись!" - додав Синєгубов від себе.