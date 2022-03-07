Через обстріли в Харкові постраждали десятки дитсадків та шкіл - міськрада

Станом на ранок 7 березня через постійні обстріли Харкова в місті постраждали 48 закладів освіти (23 дитячі садки та 25 шкіл), повідомляє пресслужба міськради. "У всіх цих навчальних закладах вибито вікна, в деяких постраждали покрівлі, двері та стіни. Частково зруйновано саму будівлю школи №172, у школі №118 - їдальню, в дитячому садку №22 пошкоджено гральні майданчики. Повністю знищено будівлю школи №134", – йдеться в повідомленні.