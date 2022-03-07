Події

12:15 07.03.2022

Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

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Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що біля столиці точаться запеклі бої, зокрема, російські війська знищують міста Київської області – Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь – та цілеспрямовано вбивають мирних жителів.

"Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних жителів. Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко, коли роздавав людям хліб і ліки. Це мій колега, якого добре знаю за Асоціацією міст, за нашою співпрацею. Світла пам'ять", - повідомив Кличко у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі. Кличко також зазначив, що столиця направляє гуманітарну допомогу в інші міста України.

"Київ направив гуманітарну допомогу до Чернігова. Намагаємося доставити до Бучі та Гостомеля. Формуємо гуманітарні вантажі на деякі інші міста. Столиця готується до оборони. Прошу всіх киян зберігати витримку. Перебувати вдома або – в разі сигналу тривоги – в укриттях. Київ стоятиме! Буде захищатися! Разом вистоїмо! Слава Україні!", - заявив він. 

Теги: #кличко
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