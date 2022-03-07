На Харківщині нацгвардійці затримали пілота збитого російського винищувача - Синєгубов

У Харківській області в ніч на 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників і свідків злочинів, які скоює російський агресор проти мирного українського населення. Особисто робив три вильоти між Ізюмом та Балаклією", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази. Російського військового було передано для подальших слідчих дій до одного з районних відділів поліції міста Харкова.

"Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається ховатися в місті. Тривають пошуки", - додав Синєгубов.