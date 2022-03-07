Події

00:03 07.03.2022

Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

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Президент України Володимир Зеленський закликав людей через платформу соціальної дії Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо закриття українського неба, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Світ повинен дуже жорстко, а головне – швидко реагувати. Світ повинен зупинити владу Росії. Зупинити Росію. Повинен зупинити ракетні обстріли, щоденні бомбардування", – наголосив президент у зверненні.

Зеленський наголосив, що західні політики мають надати Україні засоби захисту в небі, якщо вони бояться закрити небо в Україні.

"Дайте нам, українцям, літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей, наших друзів, батьків, наші міста, нашу пам'ять, нашу архітектуру. Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодну атомну станцію не підірвуть і не буде знищена Україна і вся Європа", – сказав він.

Президент закликав громадськість усього світу долучитися до акцій підтримки України.

"Ми знаємо, що звичайні мирні люди в усьому світі чують нас, розуміють нас набагато краще, ніж будь-які політики. Політики завжди відстають від людей. Тому прошу вас, говоріть! Говоріть про Україну, виходьте на площі своїх міст, підтримуйте нас, демонструйте свою міцну позицію, демонструйте підтримку України!" - сказав він.

Зеленський закликав людей з усього світу об'єднатися.

"Людство повинно ставити вимогу терористам, а не навпаки. Україна повинна мати право на свій захист, захист свого життя. З вашою допомогою у нашому небі. Або за допомогою літаків, які є у вас, але вони є на землі. А для нас вони будуть порятунком. Порятунок у небі, щоб на нашій землі залишилось життя. Ми з вами повинні вибрати життя і прямо зараз", – підсумував Зеленський.

Теги: #заклик #зеленський
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