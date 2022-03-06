Події

22:06 06.03.2022

ОГТСУ через обстріли російськими військами відключив шість ГРС, без газу залишаться 96 тис. абонентів у Київській області

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"Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгаз" відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блискавиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами.

"Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина — численні ушкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілу окупантів. Через активні бойові дії співробітники ОГТСУ і Київоблгазу не можуть ліквідувати ушкодження", — йдеться в повідомленні оператора.

У компанії наголошують, що знищення інфраструктури є злочином російських військ проти народу України.

Теги: #київщина #газопостачання #проблеми
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