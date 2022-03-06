Ліквідовано ще один літак ворога – голова Харківської ОДА

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про знищення ще одного винищувача Російської Федерації.

"Ще один винищувач знищений. Ворожий літак Су-25 ліквідований нашими військовими", - написав Синєгубов у неділю в Telegram.

За його словами, близько 18:15 підрозділ Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу збив ворожий винищувач у районі ХАЗ.

"Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав у районі Кулиничів. У Харківських сил ППО сьогодні продуктивний день!", - зазначив Синєгубов.

Як повідомлялося раніше, сили протиповітряної оборони Харкова знищили в неділю вранці черговий бойовий літак Військово-повітряних сил РФ - штурмовик Су-25.

Джерело: https://t.me/synegubov