Події

15:59 06.03.2022

Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

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Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію

Після обстрілу Росією Вінниці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ забезпечити Україні протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію.

"Вісім російських крилатих ракет вразили Вінницю, велике місто далеко від лінії фронту. Путін продовжує свої боягузливі та варварські ракетні удари, бомбардування мирних жителів із повітря. Допоможіть нам закрити небо та врятувати життя! Забезпечте протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію! Зупиніть російський тероризм!" - написав Кулеба у Twitter у неділю.

Теги: #світ #повітря #заклик
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