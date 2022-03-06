Оборона Харкова дуже потужна, всі спроби противника зайти до міста або пройти через нього завершуються знищенням окупантів – голова ОВА

Захисники Харкова припиняють усі спроби російських загарбників потрапити до міста або пройти через нього, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби противника великими або середніми колонами зайти в місто або пройти через місто, наприклад на Дніпро, закінчуються тим, що їх (російських загарбників – ІФ) повністю знищують", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, російська армія втратила можливості для ведення наземних боїв.

"Дії противника зараз викликають подив, оскільки він фактично наземну битву свою вже програв. У нього не залишилося багато штурмових військ для того, щоб чинити серйозний опір нашим військовим", - наголосив очільник ОВА.