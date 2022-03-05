Події

13:15 05.03.2022

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Херсонській області

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Оператор мобільного зв'язку, компанія Vodafone Україна відновив зв'язок у Херсонській області.

"Щойно підняли зв'язок у Херсонській області, увімкнули Каховку та Нову Каховку. Аплодуємо нашим легендарним інженерам та айтішникам!", - написала на своїй сторінці у Facebook PR директор "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.

Як повідомлялося, 4 березня у Херсонській обласній військовій адміністрації заявляють, що російські окупанти відключили в регіоні мобільні мережі "Vodafone Україна" та Київстар.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3059193864410335&id=100009592535071

Теги: #херсонська #водафон
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