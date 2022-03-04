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19:55 04.03.2022

Російські військові не втручаються в роботу українських операторів Чорнобильської та Запорізької АЕС, заявляє Небензя

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Російські військові не втручаються в роботу українських операторів Чорнобильської та Запорізької АЕС, здійснюють виключно їх охорону, заявив постпред РФ при ООН Віталій Небензя.

"Безпека об'єктів гарантується спільно російськими збройними силами та українськими операторами ядерних установок. Наші військовослужбовці в роботу операторів українських станцій не втручаються, обмежуючись виключно завданнями їхньої охорони", - сказав він у п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН.

Як наголосив Небензя, "за підсумками переговорів із керівництвом АЕС було досягнуто домовленості про її прийом під російську військову охорону". "Наразі Запорізька АЕС та прилеглі території охороняються російськими військовими. Для цього залучається особовий склад, який має відповідний досвід", - повідомив дипломат. "Аналогічна ситуація й у зоні Чорнобильської АЕС", - додав він.

За словами російського постпреда, "нині персонал Запорізької АЕС, який не був поранений, як нас сьогодні запевняла постійний представник США, продовжує працювати у штатному режимі, обслуговує об'єкти станції та відстежує радіаційну обстановку".

"Радіоактивний фон поблизу АЕС у нормі. Всі об'єкти Запорізької АЕС перебувають під контролем російських військових. Безпека цілком гарантована, триває нормальне функціонування станції відповідно до вимог технологічного процесу. Енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені", - сказав Небензя.

Теги: #аес #росія #робота
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