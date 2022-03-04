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17:34 04.03.2022

Блінкен: Якщо ми дозволимо Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу

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Якщо Захід дозволить президенту Росії Володимиру Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Якщо ми дозволимо, щоб ці принципи заперечувалися, як це робить Путін зараз, безкарно, це відкриє скриньку Пандори проблем не лише для нас, але, чесно кажучи, для всього світу", - сказав Блінкен перед позачерговим засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в п'ятницю.

Держсекретар зазначив, що російська агресія є актуальною для всього світу.

"Бо під загрозою насамперед, у буквальному сенсі, життя українських чоловіків, жінок і дітей. Але, крім того, дуже фундаментальні принципи, які ми встановили разом після двох світових воєн, які настільки важливі, щоб підтримувати мир і безпеку для всіх, принципи, які президент Путін кричуще порушує кожен божий день: поняття, що одна країна не може просто піти і змінити кордони іншої силою або відібрати її, принцип, що одна країна не може диктувати інший вибір, який мають робити її громадяни щодо їхнього майбутнього, принцип, що ми пройшли час сфер впливу, коли одна країна підпорядковує своїх сусідів своїй волі. Усі ці речі на кону", - наголосив Блінкен.

Теги: #сша #путін #блінкен
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