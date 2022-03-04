Події

17:36 04.03.2022

Зеленський і Мішель обговорили безпеку АЕС, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

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Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили можливості того, як спільно убезпечити АЕС у зв'язку з обстрілами російськими військами, а також посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС.

"Продовжив діалог із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наше спільне завдання – убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації. Говорили про посилення санкцій проти РФ. Порушив питання членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499765200353906694

Теги: #єс #зеленський #мішель
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