Зеленський і Мішель обговорили безпеку АЕС, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили можливості того, як спільно убезпечити АЕС у зв'язку з обстрілами російськими військами, а також посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС.

"Продовжив діалог із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наше спільне завдання – убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації. Говорили про посилення санкцій проти РФ. Порушив питання членства України в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499765200353906694