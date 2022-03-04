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16:38 04.03.2022

Україна пропонувала на переговорах оголосити "безконфліктну" 30-кілометрову зону навколо всіх ядерних об'єктів - Арахамія

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Українська делегація на українсько-російських переговорах пропонувала створити безконфліктну 30-кілометрову зону навколо всіх ядерних об'єктів, але її поки що не підтримали, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну та загалом безконфліктну зону вздовж 30 км, щоб не діставала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки що військові з їхнього боку не підтвердили і кажуть, що ми разом (зі співробітниками ЧАЕС - ІФ) контролюємо Чорнобиль (ЧАЕС - ІФ) та охороняємо. І одразу сталося в Запоріжжі, далі може статися на Южноукраїнській, наприклад", - сказав Арахамія на спільній пресконференції з радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком у п'ятницю у Львові.

За словами Арахамії, на захоплених українських атомних об'єктах перебувають чеченські бойовики.

"Зараз на всіх атомних цивільних об'єктах керують так звані кадировці – чеченські бойовики", - розповів голова фракції.

Водночас він додав, що на АЕС залишилися співробітники, "які контролюють безпеку", невідомо, "що в голові у цих чеченських бойовиків".

"Фактично конкретні терористичні угруповання захопили ядерні об'єкти... і це велика загроза", - наголосив Арахамія.

Теги: #аес #переговори
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