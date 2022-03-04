Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек поновити роботу.

"Автомобілі їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Тому що люди стоять годинами у чергах за ліками до комунальних аптек", – сказав Кличко у відеозверненні у п'ятницю.

Він нагадав, що у Києві для сполучення між лівим та правим берегом відкрито Північний і Дарницький мости.