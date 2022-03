Оператор діалізних центрів DaVita Poland готує діалізні центри для прийому пацієнтів-біженців із України

Оператор діалізних центрів DaVita Poland, який входить до міжнародної мережі діалізної допомоги DaVita, підготувала власні діалізні центри для прийому пацієнтів-біженців із України.

"У зв'язку з війною, що відбувається на території України, DaVita Poland оголосила про готовність прийняти пацієнтів із захворюванням нирок, які більше не можуть отримувати допомогу у своїй рідній країні через ескалацію військової агресії", - повідомляється у пресрелізі DaVita Poland.

Як уточнюється в пресрелізі, йдеться про 65 діалізних центрів, розташованих у Польщі.

DaVita Poland вже надіслала заяву про підтримку відповідним органам влади і Польському Червоному Хресту.

Міжнародна мережа діалізної допомоги DaVita також доступна в інших країнах Європи та Близького Сходу, включаючи Німеччину, Португалію, Велику Британію та Саудівську Аравію.

DaVita Inc. - один із провідних постачальників медичних послуг у США. Насамперед компанія спеціалізується на наданні послуг пацієнтам із захворюваннями нирок. Компанія була заснована в 1979 як Medical Ambulatory Care, Inc., дочірня компанія National Medical Enterprises, Inc. (нині Tenet Healthcare).