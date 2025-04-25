В Харкові відкрився другий у місті магазин італійського бренду Terranova

У харківському ТРЦ Nikolsky відкрився новий магазин італійського бренду Terranova, він став другим у місті, повідомили у пресслужбі торговельного центру

У пресслужбі добавили, що бутік Terranova площею 287 кв. м розташований на 3-му поверсі ТРЦ.

За словами представників Nikolsky, відкриття нового орендаря відбулося у рекордно короткі терміни. З моменту підписання договору оренди до відкриття ритейлера пройшло лише 10 днів.

Як повідомлялося, на початку квітня на мінус третьому поверсі ТРЦ Nikolsky також функціонує магазин скандинавської мережі JYSK площею 1175 кв. м.

ТРЦ Nikolsky, відкритий 21 травня 2021 року, є одним з найбільших торговельних центрів України. Архітектурну концепцію розробила ТАМ "А.В.Пашенько" у співпраці з міжнародною компанією Sonae Sierra. Загальна площа ТРЦ становить 106 тис. кв. м, з яких 53 тис. кв. м – торгові площі. В ньому працюють понад 150 магазинів.

Попри складні випробування, зокрема ракетний обстріл у 2022 році, ТРЦ Nikolsky продовжує розвиватися та залишається ключовою локацією Харкова. Відновлення пошкоджених зон почалося у квітні 2022 року, а вже до 1 грудня 2022 року всі торгові площі реконструювали та передали орендарям.