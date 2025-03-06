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01:36 06.03.2025

Дії Трампа спонукають ЄС прогнозувати нову хвилю біженців з України - ЗМІ

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Загроза тривалої війни в Україні без військової підтримки з боку США змушує політиків Європейського Союзу замислитися над появою нової величезної хвилі біженців, пише Politico, посилаючись на слова представників європейських урядів, сказані у середу на зустрічі в Брюселі.

"Якщо Путін ще більше ескалує цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС, відповідно до справедливого механізму", - наводить Politico заяву міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Вона додала, що наразі не очікує нового великого напливу біженців і що це "лише сценарій", який мають обговорити міністри.

Але тема українських біженців зачіпає європейські застереження щодо прийому мігрантів, а питання депортації стало одним з головних на порядку денному зустрічі ЄС у Брюсселі в середу.

Зокрема видання наводить позицію міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера, який заявив, що використає свій візит до Брюсселя для офіційного інформування Європейської комісії про намір нового австрійського уряду припинити практику возз'єднання сімей. На його думку Австрія "зробила свій внесок" і тепер хоче зосередитися на інтеграції людей, які вже знаходяться в країні.

В абсолютних цифрах найбільшу кількість біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія, причому близько 1 мільйона осіб отримали тимчасовий захист у Німеччині та Польщі. Але якщо порівнювати з чисельністю місцевого населення, то країни Балтії, Словаччина та Ірландія також були ключовими пунктами призначення, зазначає Politico.

Станом на грудень минулого року понад 4,3 мільйона людей перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах, рятуючись від російського вторгнення в Україну. Статус тимчасового захисту - положення ЄС, яке вперше було застосовано до українських біженців - означає, що вони мають право працювати, жити і навчатися в приймаючій країні.

Джерело: https://www.politico.eu/article/trump-threats-prompt-eu-to-plan-for-fresh-ukraine-refugee-wave/

Теги: #очікування #біженці #єс

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