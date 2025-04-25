Інтерфакс-Україна
Події
13:17 25.04.2025

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

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В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

В суботу, 26 квітня, вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному сході з грозою, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, день 11-16°. На півдні та сході країни 19-24°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла.

В Києві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 26 квітня у Києві була зафіксована в 1926 році і склала 26,3° тепла, найнижча вночі – 2,8° нижче нуля в 1948 році.

В неділю, 27 квітня, в Україні без опадів, лише на північному сході та сході країни вдень місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень 9-14° тепла.

В Києві без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 9-11° тепла.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

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