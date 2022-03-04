Події

08:58 04.03.2022

Втрат і постраждалих серед мирного населення в результаті обстрілу ЗАЕС немає – мер Енергодару

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Втрат і постраждалих серед мирного населення в результаті обстрілу ЗАЕС немає – мер Енергодару

Втрат і постраждалих серед мирного населення в результаті обстрілу Запорізької атомної станції немає, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"Втрат і постраждалих серед мирного населення, неозброєного, немає", - сказав Орлов у своєму відеозверненні.

За його словами, на атомній станції у роботі знаходиться четвертий енергоблок і працює без зауважень, як і блоки теплової електростанції.

"У навчальному центрі Запорізької атомної станції пожежу ліквідовано", - додав мер Енергодару.

Джерело: https://t.me/orlovdmytroEn/176

Теги: #ситуація #енергодар
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