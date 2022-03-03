Події

20:51 03.03.2022

З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

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З міста Волноваха (Донецька область) за три дні евакуювали близько 800 людей, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"Евакуація триває третю добу. За цей час із Волновахи вже евакуйовано близько 800 мирних жителів. Усі вони зараз у безпеці, їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що місто досі перебуває під вогнем російських військ.

"Сьогодні правоохоронці евакуювали близько 100 людей. Переважно це жінки з дітьми, найменшим – близько року. У той час, коли люди сідали в автобуси, ворог почав поблизу обстріли з "градів"", - повідомили в поліції.

Евакуйованих громадян розмістили у містах, де немає обстрілів, про них дбають місцева влада та волонтери, біженців забезпечують продуктами та предметами першої необхідності.

Також поліція просить громадян не знімати і не викладати в соцмережі пересування гуманітарного, військового, поліцейського транспорту, щоб не наражати на ризик життя цивільного населення.

Теги: #евакуація #війна #хвильоваха
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