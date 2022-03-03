Події

20:21 03.03.2022

У Держспецзв'язку спростували фейк про нові мітки на Google-картах, за допомогою яких російські окупанти ведуть обстріл

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спростувала інформацію про те, що нібито на картах Google з'явилися нові "мітки", за допомогою яких окупанти ведуть артобстріли, ракетні або авіаудари.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Google обмежив можливість додавання нових міток на карти. А за цим фактом працюють українські спецслужби", - зазначає Держспецзв'язку у своєму Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1671

Теги: #мітки #обереження
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